6 دينار لكل فرد.. دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر في ليبيا

حددت دار الإفتاء الليبية، في طرابلس، قيمة زكاة الفطر في ليبيا لعام 1442 وعام 2021 بـ 6 دنانير عن كل مسلمٍ قادرٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، وللقمح 2.250 كيلوجرام، وللشعير والأرز والتمر 2 كيلوجرام.

وذكرت دار الإفتاء الليبية في بيان لها، اليوم الأحد، أن “زكاةَ الفطرِ واجبةٌ، فرضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على كلّ مسلمٍ قادرٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، ويجبُ على المسلم إخراجُها عن نفسِه، وعن كلّ مَن تجبُ عليه نفقتُه، وذلك مِن غالبِ قوتِ البلدِ، في شهرِ رمضانَ؛ طهرةً للصائمِ، ومواساةً للفقير، وهي صاعٌ؛ أربعةُ أمدادٍ بمدّ النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ، ومقدارُه مِن القمحِ (2.250) كيلوجرام، ومِن الشعيرِ والأرُزّ والتَّمرِ (2) كيلوجرام عن الشخصِ الواحدِ”.

وتابع البيان، أن بعض أهلِ العلم أجازوا إخراجَ القيمةِ في زكاة الفطرِ نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ، موضحًا “وقد جوّز بعضُ أهلِ العلم إخراجَ القيمةِ في زكاة الفطرِ نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ، وهم مِمّن يُقتدى به مِن أئمّة الهدَى مِن أعلامِ الأمّة، منهم عمرُ بنُ عبد العزيز وأبو حنيفةَ والبخاريّ وابنُ تيمية رحمهم الله جميعًا، وقيمتها نقدًا لهذا العام ستّة دينارات (6 د.ل)”.

وأكد البيان أن “زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر صغير أو كبير، ذكر أو أنثي، ووجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، كما يشترط إخراجُها قبلَ صلاةِ العيدِ”.