الإمداد الطبي يتسلم 30 ألف غسلة من مشغلات الكلى

أعلن جهاز الامداد الطبي، الأحد، استلامه مشغلات غسيل الكلى ضمن شحنة تضم “5” حاويات سعة 40 قدم تحتوي على 30 ألف غسلة.

وقال الجهاز، في بيان، إن الشحنة الموردة عن طريق شركةfresenis الألمانية، وصلت عن طريق مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي التسريح الجمركي.

وتمت عملية الاستلام بحضور مساعد أمين المخزن محمود أبوقديرة، والمشرف الإداري طارق المرغني، اللذين أكدا أن الشحنة سيتم توزيعها على الفروع التابعة للجهاز في كل مناطق ليبيا بعد استكمال الفحص والإجراءات المتبعة بالخصوص غدا الاثنين.

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