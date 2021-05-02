نائب رئيس الحكومة يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين حقول الجنوب الليبي

عقد مساء يوم السبت الموافق 1 مايو 2021م اجتماع ضم كل من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان ابوجناح وعضوي مجلس الدولة ماما سليمان بلال و بكدا محمد علي الكوني، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب ومدير مكتب وزير المالية عبدالسلام سعد.

وقد قدم العميد علي الديب شرح وافي عن عمل الجهاز والمشاكل والصعوبات التي تواجه الجهاز في تأذيته لواجبه والمهام المكلف بها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم عمل جهاز حرس المنشآت النفطية من بينها مشكلة توقف العلاوة الحقلية الخاصة بمنتسبي الجهاز وكيفية ارجاع صرفها في أقرب وقت باعتبارها حق أصيل لهم أسوة بزملائهم العاملين بقطاع النفط، وكذلك الوضع الوظيفي والمالي لعدد من منتسبي الجهاز.

كما جرى مناقشة تأمين الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية، وقد ابدوا جميعهم استعدادهم للعمل على حلحلة هذه المشاكل وتسهيل عمل الجهاز واعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية من اجل معالجتها نظرا للدور المهم لمنتسبي الجهاز الذي يقوم به في حماية المنشآت النفطية ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتقديرا للجهد والعطاء الذي يقدمه الجهاز في سبيل تأمين قوت الشعب الليبي.