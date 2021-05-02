كوبيش يسعى لتفادي أي عثرات في قطاع النفط

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للإمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أنه يعمل على تفادي أيّ عثرات في طريق عمل قطاع النفط الذي يمثل الدخل الرئيس للبلاد.

وجاءت تصريحات كوبيش خلال زيارة إلى وزارة النفط والغاز في طرابلس، الأحد، حيث عقد اجتماعا مع وزير النفط والغاز، المهندس محمد عون.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، في بيان، إنه “تمت في الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تهم الجانبين، وأكد كوبيش دعمه الكامل لاستقرار الدولة الليبية وتطورها، وكذلك حرصه على التواصل المستمر”.

وأشار كوبيش إلى أنه “ما زال ينمّي خبرته في ليبيا ويحاول تقديم المساعدة باستمرار للمؤسسات والهيئات المختلفة”.

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