وزيرة العدل : ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب معالجة شاملة تشمل دول المصدر والعبور والمقصد

طرابلس 02 مايو 2021 ( وال ) – شددت وزيرة العدل ” حليمة إبراهيم عبد الرحمن ” على أن ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب معالجة شاملة تشمل دول المصدر والعبور والمقصد .

وقالت ” حليمة ” خلال لقاء جمعها اليوم الأحد مع سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، إنه لابد من إقامة فرص عمل للشباب الإفريقي في بلدانهم الأصلية وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وعبرت الوزيرة خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف بالوزارة وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن تطلعها للعمل سويا بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون الثنائي بينهما.

من جهته عبر السفير الإيطالي عن سعادته بهذا اللقاء ورغبته في الاستماع إلى رؤية الوزيرة حول تطوير عمل الوزارة ومواضيع حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية .

وأكدت ” حليمة ” على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لملف حقوق الإنسان، وأنها تسعى إلى أن لا يبقى محتجز واحد بشكل غير قانوني، و انه قريبا سيتم إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين.

هذا؛ وأكد الجانبان على أهمية دور بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في إدارة الحدود (اليوبام) وما تقدمه من برامج دعم فني للوزارة والجهات التابعة لها، كما شددت الوزيرة على أهمية تنفيذ اتفاقية معاهدة الصداقة مع إيطاليا. (وال- طرابلس)

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