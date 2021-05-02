وزارة النفط تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت وزارة النفط والغاز، الأحد، عن توفر وظائف شاغرة بالأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وأوضحت الوزارة بأن الوظائف المطلوبة هي مدير إدارة خدمات البيانات والمعلومات، ومدير إدارة اقتصاديات الطاقة والتنبؤ، ودعت الراغبين في التقدم لشغل إحدى الوظيفتين إلى ملء نموذج التقديم وإرفاق السيرة الذاتية والمؤهل العلمي وشهادات الخبرة المطلوبة وإرسالها إلى د. الطاهر الناجح (عضو المجلس التنفيذي للمنتدى) عبر البريد الكتروني [email protected]، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم 15 مايو الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم اختيار مرشح واحد لكل وظيفة من بين المتقدمين بالمستندات المطلوبة والمستوفين لشروط الوظيفة المبينة في الملفات المرفقة.

المستندات متوفرة عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1xEbBOjF23imml-bI8sID3KqTf15saVKN?fbclid=IwAR09stk4hqIeQc9ncHsSqvfjz4V2jag7_LLhQ56hD6ZE4vslZV062evqKnQ

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