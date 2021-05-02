عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي وجهاء وأعيان بلدية الجميل

طرابلس 02 مايو 2021 (وال)- التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأحد بطرابلس، وجهاء وأعيان بلدية الجميل.

وقدم أعيان ووجهاء الجميل شكرهم وتقديرهم لعضو المجلس الرئاسي على زيارته للمدينة في فبراير الماضي، والتقى مكوناتها الاجتماعية لمناقشة كل ما يتعلق بأوضاع المواطنين وتوفير كل الخدمات لهم.

ومن جانبه أكد اللافي خلال اللقاء الذي حضره وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ومستشار المجلس الرئاسي ” محمد سيالة” ، على دور أعيان ووجهاء مدينة الجميل، في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والمساهمة مع مؤسسات الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية.

وطالب وجهاء وأعيان المدينة بالإسراع في إجراء انتخابات البلدية، بعد دراسة مقترح البلديتين الذي تقدموا به لوزارة الحكم المحلي.

وفي هذا الشأن أكد وزير الحكم المحلي على أجراء انتخابات مدينة الجميل بعد العمل على تحديد الحدود الإدارية بين البلديتين المقترحتين من قبلهم. (وال- طرابلس)

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