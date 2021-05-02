رئيس الحكومة: لن ندخر جهداً في دعم متعددي الإعاقة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» اليوم الأحد رفقة وزراء الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والنفط والغاز والمواصلات والصحة ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، مأدبة إفطار مع نزلاء ومشرفي مركز الأندلس لتأهيل متعددي الإعاقة التابع للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمنطقة تاجوراء.

وأطلع الرئيس خلال الزيارة على إمكانيات المركز وعلى مجهودات العاملين في تأهيل فئة ذوي الإعاقة المتعددة، مشددا على ضرورة تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالمركز من ترقيات وعلاوات نظير مايقدمونه للمجتمع لخدمة هذه الفئة.

وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية لن تدّخر جهدًا في سبيل توفير كل الإمكانيات اللازمة لنزلاء ومشرفي وعاملي المركز.