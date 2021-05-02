مقتل عائلة كاملة في كاباو ومطالبات بالقصاص وردع المجرمين

في جريمة هزت الشارع الليبي، كشفت الأجهزة الأمنية في كاباو عن القبض على مرتكبي جريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، وراح ضحيتها شاب وزوجته وأطفاله.

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