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مقتل عائلة كاملة في كاباو ومطالبات بالقصاص وردع المجرمين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في جريمة هزت الشارع الليبي، كشفت الأجهزة الأمنية في كاباو عن القبض على مرتكبي جريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، وراح ضحيتها شاب وزوجته وأطفاله.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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