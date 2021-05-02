الكبير يفتح “نافذة سياسة” خارج نطاق اختصاصاته

نافذة سياسة جديدة يفتحها مصرف ليبيا المركزي خارج نطاق اختصاصه بعد لقاء محافظه الصديق الكبير الأحد، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

أوضح المصرف في بيان نشره عبر حسابه أن الطرفين ناقشا الوضع المالي للدولة، والسياسة النقدية، إذ تطرق الكبير إلى جهود توفير السيولة النقدية وتعاون المصرف مع الحكومة في ملفات عديدة أبرزها تسهيل إجراءات قطاع النفط والكهرباء إلى جانب ملف كورونا، وملف المراجعة الدولية.

وعبّر مراقبون عن استيائهم من الدور الذي يلعبه المحافظ خارج إطار تخصص عمله بعد أن تكررت اجتماعاته مع سفراء أجانب طيلة الأشهر الماضية تحت غطاء تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتحسين جودة عمل القطاع المصرفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية