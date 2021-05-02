إصابة ممثلة الصحة العالمية في ليبيا بكورونا

أصيبت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، بفيروس كورونا،

وأوضحت المنظمة، أن هوف أجرت اختبار “بي سي آر”، وهو إجراء روتيني ومطلوب قبل السفر، فجاءت نتيجتها إيجابية، علما أنها تلقت أخيرا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وتقلل اللقاحات من احتمال ظهور الأعراض، وهي حاليا تمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية، جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كورونا والاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية، للحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية