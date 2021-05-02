عميد جامعة غريان يشكو لنائب رئيس الحكومة من نقص الإمكانيات

قام نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح أمس الأحد 2 مايو 2021 بزيارة مدينة غريان.

بدأ النائب زيارته لجامعة غريان، حيث كان في استقباله عميد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس واستمع منهم لاحتياجات الجامعة المتعلقة باستكمال المركب الجامعي، والنقص في إمكانيات المعامل والأجهزة التخصصية ومواد التشغيل الخاصة، ودعم تطوير المنظومات وبرامج التدريب.

استعرضت إدارة الجامعة المنصة التعليمية الإلكترونية التي صممتها ونفذتها الجامعة دعماً للتعليم عن بعد، كما ناقش الاجتماع جهود إدارة الجامعة المتعلقة بالجودة وتحسين الموقع المؤسسي والأكاديمي للجامعة.