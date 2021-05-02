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3 وزراء في القبة لإطلاع عقيلة صالح على الأوضاع في البلاد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة وفداً من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وهم وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” و وزير التخطيط فاخر بوفرنه ” ووزير الداخلية ” خالد مازن ” و وكيل وزارة الداخلية ” فرج قعيم ” و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس ” وئام العبدلي ” .

و بحث خلال اللقاء مع الوزراء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية ، كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسُبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

وتسلم رئيس مجلس النواب من الوفد الوزاري الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م المُعدلة من قبل الحكومة بعد تعديلها وفقاً لملاحظات مجلس النواب .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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