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إصابة رئيسة بعثة «الصحة العالمية» في ليبيا بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصيبت رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية فى ليبيا إليزابيث هوف، اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب المنظمة، فى بيان صحفي، إن “اليزابيت أجرت اختبار الـ ” بى سى آر” الخاص بكوفيد_19 وكانت النتيجة إيجابية، علمًا بأنها كانت قد تلقت مؤخرًا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19″.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن «هوف» حاليًا لا تعانى من أية أعراض وتمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

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الصحة العالمية فيروس كورونا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يوجد مرض إسمه – والعياذ بالله ” ـ طلب الشكر لعدم الفعل ـ ” وهو مرض فتاك ومزمنيؤدي للجريمة والتزوير والكذب والاعتداء والجهل والتأخير والعرقلة والاهمال للتخصصات . !!!!
    ـ لم يجدوا له علاج على الأطلاق الاطباء – حول العالم ـ.!!!!

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