إصابة رئيسة بعثة «الصحة العالمية» في ليبيا بفيروس كورونا

أصيبت رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية فى ليبيا إليزابيث هوف، اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب المنظمة، فى بيان صحفي، إن “اليزابيت أجرت اختبار الـ ” بى سى آر” الخاص بكوفيد_19 وكانت النتيجة إيجابية، علمًا بأنها كانت قد تلقت مؤخرًا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19″.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن «هوف» حاليًا لا تعانى من أية أعراض وتمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.