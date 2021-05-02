المنفي والكوني يزوران النصب التذكاري لعمر المختار  والكوني يغرد “نحن نريد أن نصنع على خطاه النصر الأكبر  وأن نخمد النيران في بنادقنا لنزف الحياة لأبنائنا”

طبرق 02 مايو 2021 ( وال )- قام رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” وعضو المجلس ” موسى الكوني ” اليوم الأحد بزيارة النصب التذكاري لشيخ الشهداء ” عمر المختار “في مسقط رأسه بمنطقة جنزور ببلدية بئر الأشهب.

وعبر عضو الرئاسي ” موسى الكوني ” في تغريدة على صفحته الشخصية على شبكة ” تويتر ” عن سعادته بزيارة هذا النصب التذكاري لشيخ الشهداء ” عمر المختار ” هذا البطل الأرقي عرقا وشهامة الذي حقق النصر عبر “نيران بندقيته”، وصنع من تاريخ المقاومة الليبية ملحمة دخلت التاريخ ، وأصبح أيقونة للمجد والحرية.

وقال ( أسعدني القدر أن أزور المكان/الرمز الذي شهد ولادة شيخ الشهداء “عمر المختار ” في جنزور الشرق، مع رفيقي رئيس المجلس الرئاسي- هذا من ذاك البطل الأرقى عرقاً وخلقاً وشهامة- هنالك غمرني ابتهال لم ينقطع، بأن يوفقنا الله لأن ننتصر لإرث هذا البطل، و أن نحمله نقشاً في القلب: ليبيا الموحدة).

وأضاف في تغريده أخرى ( لقد حقق بطل الجهاد الليبي النصر عبر “نيران بندقيته”، وصنع من تاريخ المقاومة الليبية ملحمة دخلت التاريخ – اليوم نحن نريد أن نصنع على خطاه النصر الأكبر ، وأن نخمد “النيران في بنادقنا” – أن نزف أبنائنا للحياة، لمعارك الأعمار، وبناء ليبيا التي أرادها ” عمر المختار أيقونة للمجد والحرية. (وال- طبرق)

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