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المنفي والكوني يزوران النصب التذكاري لعمر المختار  والكوني يغرد “نحن نريد أن نصنع على خطاه النصر الأكبر  وأن نخمد النيران في بنادقنا لنزف الحياة لأبنائنا”

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 02 مايو 2021 ( وال )- قام رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” وعضو المجلس ” موسى الكوني ” اليوم الأحد بزيارة النصب التذكاري لشيخ الشهداء ” عمر المختار “في مسقط رأسه بمنطقة جنزور ببلدية بئر الأشهب.

وعبر  عضو الرئاسي ” موسى الكوني ” في تغريدة على صفحته الشخصية على شبكة ” تويتر ” عن سعادته بزيارة هذا النصب التذكاري لشيخ الشهداء ” عمر المختار ” هذا البطل الأرقي عرقا وشهامة الذي حقق النصر عبر “نيران بندقيته”، وصنع من تاريخ المقاومة الليبية ملحمة دخلت التاريخ  ، وأصبح  أيقونة للمجد والحرية.

وقال ( أسعدني القدر أن أزور المكان/الرمز الذي شهد ولادة شيخ الشهداء “عمر المختار ” في جنزور الشرق، مع رفيقي رئيس المجلس الرئاسي-  هذا من ذاك البطل الأرقى عرقاً وخلقاً وشهامة-  هنالك غمرني ابتهال لم ينقطع، بأن يوفقنا الله لأن ننتصر لإرث هذا البطل، و أن نحمله نقشاً في القلب: ليبيا الموحدة).

وأضاف في تغريده أخرى ( لقد حقق بطل الجهاد الليبي النصر عبر “نيران بندقيته”، وصنع من تاريخ المقاومة الليبية ملحمة دخلت التاريخ –  اليوم نحن نريد أن نصنع على خطاه النصر الأكبر ، وأن نخمد “النيران في بنادقنا” – أن نزف أبنائنا للحياة، لمعارك الأعمار، وبناء ليبيا التي أرادها ” عمر المختار أيقونة للمجد والحرية. (وال- طبرق)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • جيد ـ إذا الأن كخطوة قادمة ـ ركزوا شوي على مهماتكم ومطالبكم حتى يتم تنفيذها وبالشكل الصحيح ـ ديروا الاسبوعين هادوم عمل ليبي وطني إداري مركز ” لفتح وتطوير الطيران المدني للخطوط الجوية العربية الليبية ” لكافة دول العالم ـ والطلاب الليبيين المهاجرين في أمريكا والصين ـ يقومون بدعم لهذا الموضوع الوطني المهم ودراسة كافة جوانبه ..!!

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  • اداري ـ الأمن الوقائي الليبي:
    3 مايو، 2021 الساعة 1:06 ص

    جيد ـ إذا الأن كخطوة قادمة ـ ركزوا شوي على مهماتكم ومطالبكم حتى يتم تنفيذها وبالشكل الصحيح ـ ديروا الاسبوعين هادوم عمل ليبي وطني إداري مركز ” لفتح وتطوير الطيران المدني للخطوط الجوية العربية الليبية ” لكافة دول العالم ـ والطلاب الليبيين المهاجرين في أمريكا والصين ـ يقومون بدعم لهذا الموضوع الوطني المهم ودراسة كافة جوانبه ..!!
    الخطوط الجوية الليبية ـ مشوق –
    youtube.com/watch?v=eB2LX6p3rck

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