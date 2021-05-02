تشكيل لجنة ببلدية القبة لمتابعة الحد من انتشار كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

عقدت الخدمات الصحية القبة اجتماع موسع مع الإعلاميين والمدونين بالمدينة وعدد من الجهات الاعتبارية وذلك لتدارك الوضع الوبائي الخطير وانتشار حالات كورونا بالبلدية .

ومن جهته، أكد مدير مكتب الخدمات الصحية بالبلدية خلال الاجتماع الذي عقد أمس أن الوضع الوبائي حرج بالبلدية، ففي خلال شهر أبريل فقط تردد على فريق الرصد والتقصي عدد 524 مواطن تأكدت إصابة 111 منهم، لافتًا إلى أن عدد الوفيات وصل إلى “11” حالة .

وجاء ذلك في اجتماع تنادى له مجموعة من الإعلاميين ومدوني صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وضع آلية للحد من إقامة المأتم والتجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم اهتمام المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية مما ساهم في تفاقم الوضع الوبائي بالبلدية .

الاجتماع ضم عدة جهات منها الحرس البلدي والهلال الأحمر وبعض من مختاري المحلات والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني وبعض من موظفي هيئة الأوقاف .

وبعد عرض التطور للوضع الوبائي وعزوف المواطنين عن التسجيل بمنظومة الحصول على اللقاح وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية في غياب تامة للجنة كورونا وما يترتب عليه من خطر على حياة المواطنين .

واتفق الحضور خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لمتابعة كل ما من شأنه تفعيل الإجراءات الاحترازية بوباء كورونا عن طريق الصحة والهلال الأحمر والحرس البلدي ومختاري المحلات ومؤسسات المجتمع المدني للتواصل مع جهات الاختصاص والعمل من خلال لجنة كورونا بالبلدية .

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة إعلامية للتوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال وتلقى التعازي والتوعية بخطورة الوباء .

وأكد الحضور على ضرورة العمل على نشر التوعية من خلال المساجد وهيئة الأوقاف، وتفعيل دور الإذاعة المحلية بالبلدية لما لها من دور هام في التوعية وهي متوقفة منذ سنوات .

وتم التشديد على تفعيل دور لجنة تهذيب العادات الاجتماعية لحث الناس على التخلص من العادات التي تساهم في انتشار الوباء .