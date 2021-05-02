السايح وكوبيش يناقشان خارطة الطريق لتنظيم الانتخابات الرئاسية

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، المتعلق بالانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، واستعرض خارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

بحسب الموقع الرسمي لمفوضة الانتخابات على الإنترنت فأن السايح استقبل يان كوبيتش بديوان مجلس المفوضية، و واستحضر اللقاء في مستهله «بأسف الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي على المفوضية في الثاني من مايو من العام 2018 الذي راح ضحيته من خيرة موظفي المفوضية، وبحث سبل الحيلولة دون تكرار هذه الحادثة المؤلمة».

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كما استعرض اللقاء خطة المفوضية الرامية إلى تنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ. وذلك بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية عموماً، والمفوضية على وجه الخصوص.

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