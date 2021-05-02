عقيلة صالح يتسلم الميزانية العامة “المُعدلة”

تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأحد، من وفد وزاري، الميزانية العامة للدولة للعام 2021، بعد تعديلها من قبل الحكومة وفقاً لملاحظات المجلس.

وضم الوفد، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير التخطيط فاخر بوفرنه، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي.

وخلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، بحث رئيس مجلس النواب مع الوزراء “الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، ومشكلة الكهرباء التي يعاني منها المواطن خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسُبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء”.

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