«الحكومة» تعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وجاء في المادة (1) من نص القرار، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على النحو التالي: 1- جمال النويصري أحمد (رئيسًا)، 2- فاتح عثمان الحوات (عضوا)، 3- رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة (عضوا)، 4- وكيل وزارة المالية (عضوا)، 5- رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة (عضوًا)، 6- امبارك على سليمان (عضوًا)، 7-ناصر عبد الله شيرمادو (عضوًا).

وحملت المادة (2) من نص القرار العمل بنص القرار وإلغاء كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.