أعيان غريان: المدينة تمد يدها لكل من أراد الدولة المدنية

زار رمضان أبو جناح المجلس البلدي بمدينة غريان يوم 2 مايو 2021، حيث كان في استقباله بديوان البلدية العميد يوسف خليفة وأعضاء البلدية و مدير الأمن عقيد خالد ملاطم ،و وجهاء المدينة واعيانها وعدد من قيادات الجيش والشرطة.

رحب عميد البلدية بالنائب والوفد المرافق له واستهل الحديث معهم في العوائق والعراقيل التي تواجه البلدية والشح في تقديم الخدمات من الحكومات السابقة وإهمال المدينة وتهميشها وعدم العناية بالمشاريع والمرافق العامة والخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

هذا واستمع أبو جناح إلى شروح من رؤساء الأجهزة ومدراء القطاعات الخدمية والصناعية والشبابية وماتعانيه من قلة الإمكانيات حيث تحدث مدير مستشفي غريان التعليمي وأفاد بأن المرفق يعاني من انعدام للامكانيات الضرورية وعدم استقرار الكهرباء وعدم وجود مولدات الأمر الذي يترتب عليه مضاعفات للمرضى وخاصة بغرف العناية.

وبحث المهندس رمضان أبوجناح أسباب تأخر وصول لقاح كورونا، وعدم وصوله إلى الاطقم الطبيبة والطبية المساعدة، واستمع إلى الوجهاء والأعيان وحث على البدء الفعلي في مد جسور المصالحة بين المدن داعيا أعيان غريان أن يكونوا في مقدمة المبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة.

ومن جانبهم أكدوا على أن غريان تمد يدها لكل من أراد الوطن والدولة المدنية.