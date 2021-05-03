العربي أبو بكر: خطة الإخوان بشأن الانتخابات المطالبة بالأكثر للحصول على الأقل

قال الخبير السياسي والأكاديمي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، إن “الإخوان رسموا خطتهم بشأن الانتخابات أسلوبهم هو المطالبة بالأكثر للحصول على الأقل”.

وأضاف «الورفلي»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، “أولًا: سوف يدفعون باتجاه الاستفتاء على الدستور وهم يعرفون تماما بأن الاستفتاء سيكون استفتاء فاشل فقط يريدون كسب المزيد من الوقت”.

وتابع؛ “ثانيًا: سوف يدفعون باتجاه أن تكون الانتخابات الرئاسية من خلال البرلمان، لأنهم يخشون الانتخابات المباشرة وعلى أمل السيطرة على البرلمان القادم”.

وأردف «الورفلي»، قائلًا؛ “ثالثًا: يعملون الآن باتجاه إنشاء جمعيات وتغيير جلودهم «جمعيات خيرية مثلا» وكتل وهمية «منظمات حقوقية ومجتمع مدني» بقيادة أشخاص غير معروفين للشعب الليبي في محاولة لخداع الناس من أجل الحصول على الأصوات”.

وختم موضحًا؛ “رابعًا تكوين مجموعات من المستقلين يتم دعمهم بالأموال لخوض الانتخابات وتحت الإشراف الخفي من جماعة الإخوان المسلمين تماما مثل ما حصل مع انتخابات المؤتمر الوطني”.