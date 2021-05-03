خلال زيارته لغريان.. «أبوجناح» يستعرض جهود الأجهزة الأمنية لتأمين الوقود للجنوب 

استمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أحمد أبوجناح، إلى عدد من قيادات الأمن بمدينة غريان، خلال لقاء عقد الأحد.

ومن جانبه رحب مدير أمن غريان بنائب رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه مثمنا الزيارة، معتبرًا أنها دافعا للعطاء والبذل كما استمع إلى رؤساء الأجهزة بالمدينة كالشرطة الزراعية والدعم المركزي وأمراء الكتائب الأمنية.

وشهد الاجتماع عرض البرنامج المعد من رجال الشرطة بالمديرية بغريان واستمع إلى شرح تفصيلي من الضباط القائمين عليه بشكل مرئي وهو عبارة عن غرفة موسعة لفرض الأمن على امتداد رقعة الجبل الغربي.

وشاهد «أبوجناح» مقتطفات من جهود الأجهزة الأمنية لتأمين الوقود لمدن الجنوب ودور المدينة في تسهيل وصوله إلى الجنوب، وتفاعل أبناء المدينة مع اخوتهم هناك.