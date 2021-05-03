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النيابة العسكرية تقرر الافراج عن مجموعة من سجناء قرنادة وفق تسويات داخل مدينة درنة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أكد مصدر عسكري مسؤول في اتصال هاتفي مع ” الساعة 24 ” الإفراج عن 50 سجين موقوفين من مدينة درنة على ذمة التحقيقات لدى النيابة العسكرية.

وتولى رئيس النيابة العسكرية الجزئية درنة رئيس لجنة الافراجات ” أسامة الحصادي ” ملف السجناء وتسوية اوضاعهم بالتنسيق مع المدعي العسكري لواء فرج الصوصاع ورئيس هيئة السيطرة بالقيادة العامة لواء عون الفرجاني.

وكشف ذات المصدر العسكري المسؤول عن العدد المتوقع الافراج عنه خلال الاسابيع المقبلة قرابة 215 سجين، موزعين على كل يوم أحد بعدد متفق عليه بين الجهات الامنية والعسكرية والاجتماعية .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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