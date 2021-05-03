في عيد العمال.. تكليف قوة أمنية من الداخلية لاستقبال وفد الحكومة برأس لانوف

كلف فرج محمد منصور العبدلي، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، إدارة المراسم برفقة قوة أمنية من مُنتسبي الداخلية لاستقبال وفد وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح حساب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان، أن التكليف جاء بهدف تأمين الوفد خلال زيارتهم لمدينة رأس لانوف للاحتفال باليوم العالمي لـ «عيد العُمال».

وتابع البيان، أن الدعوة جاءت من وزير العمل والتأهيل لكلا من وزير النفط والغاز ووزير الصناعة ووزير البيئة بحضور نائب برلمان بلدية السدرة والمجلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة.

يأتي هذا بعد اجتماعات مُكثفة حضرها مندوبي عن الجهات الأمنية المُكلفين بالتأمين، مُكلف عن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، و مُكلف عن مُديرية أمن رأس لانوف، ومُكلف عن إدارة أمن المُنشأت النفطية، وآمر سرية الشرطة العسكرية – رأس لانوف، ورئيس فرع البحث الجنائي – الهلال النفطي .

وأوضح البيان أن الإجتماع جاء لتأمين المحفل الذي حضره الوفد الوزاري والذي أشادوا بعمل العُمال في كافة القطاعات في كُل المُدن الليبية والذين أثنوا على مجهوداتهم مؤكدين حرصهم على ضرورة النظر في مستحقاتهم و حلحلة العراقيل التي تواجههم لتسهيل عملهم وتطوير أدائهم.

وأكد الوفد الوزاري بأن العُمال هُم أساس لبناء الدولة و إطلاقها نحو المُستقبل المُشرق مؤكدين أن زيارتهم القادمة ستكون للمنطقة الشرقية والتي ستشمل كل المدن للوقوف على حاجيات العمال و إنهاء كل المعوقات التي لديهم للرقي بالعمل الوطني بكافة ربوع بلادنا الحبيبة.