القويري لـ”المنفي”: المطلوب منك جولات خارجية لإقناع الدول باستكمال مشروعاتها بليبيا

قال عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، إن ‏مطلوب من المنفي (رئيس المجلس الرئاسي) هو القيام بجولات سياسية وإقناع الدول الهامة وخاصة التي لدينا معها مشاريع موقعة ومتوقف العمل فيها التفاوض معهم واقناعهم بالعودة لاستكمال مشاريعهم لتخفيف الضغوط وتقديم الخدمات للمواطنين.

أضاف القويري في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: “دغدغة مشاعر الشعب الليبي العاطفي لن توجد له الحلول لمشاكله الحياتية اليومية.. ‏السياسة.. الواقع والممكن والمصلحة وشركات ‎أتاتورك هي التي ستشغل محطات الكهرباء وتستكمل بناء المطارات وتزودنا بالسلع الأساسية، التقاط الصور عند الكهوف التاريخية والنصب التدكارية لن تكون نتيجته سوى المترودة والرز المجري. علينا أن نصحوا من السفاهة السياسية وتلقيط العيدان وأوهام الماضي” وفق تعبيره.