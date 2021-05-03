لأول مرة… الكشف عن صور غير مسبوقة للحجر الأسود بدقة عالية

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الاثنين، توثيق الحجر الأسود بتقنية “فوكس ستاك بانوراما”.

وقالت الرئاسة في سلسلة تغريدات على “تويتر” اليوم، (3 ايار 2021)، أن تقنية “فوكس ستاك بانوراما” يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة للحجر الأسود.

وأوضحت، أن التصوير كانت لمدة 7 ساعات بعدد صور 1050 “فوكس ستاك بانوراما”، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بكسل ومدة المعالجة كانت أكثر من 50 ساعة عمل.

وبينت، ان الحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه حول الكعبة المشرفة، وله شكل بيضاوي ولونه أسود مائل إلى الحمرة وقطره 30 سم ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama) ماهي هذه التقنية ؟

هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة. pic.twitter.com/n0mWCPAw1r — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 3, 2021

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي