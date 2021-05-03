مركز مكافحة الأمراض: كميات لقاح كورونا الواصلة “محدودة” والتسجيل في المنظومة متزايد

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو إن أكثر من 76 ألف شخص تلقوا اللقاح في ليبيا منذ انطلاق الحملة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الطعم الصيني الذي وصل إلى ليبيا تم توزيعة على الورق بعد انتهاء الإجراءات من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وسيتم التوزيع الفعلي على الفروع الأربعة لجهاز الإمداد الطبي، وفقاً للمسجلين بالمنظومة، مشيراً إلى أن إعطاء اللقاح الصيني سيكون لعمر 60 عاماً فما فوق.

وأضاف أن من المتوقع وصول شحنة لقاح أخرى خلال الأيام القادمة بحسب الوعود بحوالي 107 ألف جرعة، لافتاً أن الكميات التي وصلت تعتبر محدودة والإقبال على التسجيل فالمنظومة في تزايد بشكل يومي.