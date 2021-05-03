«بوقعيقيص»: تغيير رئاسة «المفوضية» يعطّل الانتخابات

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص، أن أي قرار الآن بتغيير رئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات، يعد قرارا ضمنيا بتعطيل الانتخابات.

وقالت بوقعيقيص في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من أجل تنفيذ الانتخابات في موعدها وفي حال تسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية للانتخابات ضمن إعادة تسمية المناصب السيادية، لابد من هذا الأمر”.

وأضافت “اجعلوا تاريخ نفاذ قرار تكليف الرئيس الجديد للمفوضية بعد الانتهاء التام من الانتخابات وطعونها واستلام السلطات المنتخبة مراكزها”.

وأضافت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار “لا تخدعوا الناس. أي تغيير الآن في رئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات هو قرار ضمني بتعطيلها”.