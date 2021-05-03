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«بوقعيقيص»: تغيير رئاسة «المفوضية» يعطّل الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص، أن أي قرار الآن بتغيير رئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات، يعد قرارا ضمنيا بتعطيل الانتخابات.

وقالت بوقعيقيص في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من أجل تنفيذ الانتخابات في موعدها وفي حال تسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية للانتخابات ضمن إعادة تسمية المناصب السيادية، لابد من هذا الأمر”.

وأضافت “اجعلوا تاريخ نفاذ قرار تكليف الرئيس الجديد للمفوضية بعد الانتهاء التام من الانتخابات وطعونها واستلام السلطات المنتخبة مراكزها”.

وأضافت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار “لا تخدعوا الناس. أي تغيير الآن في رئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات هو قرار ضمني بتعطيلها”.

الوسوم

آمال بوقعيقيص الانتخابات المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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