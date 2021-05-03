«الغرابلي»: لن نقبل الالتفاف على انتصارات «البركان والبنيان» بترشيح «المجرمين» لرئاسة ليبيا

زعم الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، أن انتخابات 24 ديسمبر رهينة استكمال بنود اتفاق جنيف بالكامل.

وقال الغرابلي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “انشروا وشاركوا. إذا بالفعل نواب الجنوب تنازلوا عن منصب رئاسة النواب مقابل وزارة أو اثنين فهذا يقودنا إلى الآتي”.

وأضاف “هذه رشوة سياسية أطرافها راشي ومرتشي ويجب محاسبتهم. هذه دلالة على أن عبدالحميد دبيبة لم يختر حكومته بل قدمت له مفصله وإذا كان غير هذا فليثبت العكس، لا يجوز لنواب الجنوب أن يتنازلوا لعقيلة شخصيا بل يتنازلوا لبرقة وهذا من حقهم ومنصب رئاسة النواب يجب أن يعاد انتخابه ومن حق عقيلة أن يرشح نفسه وعندها لكل نائب أن يقول كلمته”.

وتابع “من حقنا في المنطقة الغربية أن نحتج وحتى نرفض كل هذه الإجراءات التي بنيت على باطل ونعتبرها رشوة ومؤامرة على تضحيات ودماء أبنائنا، نطالب مجلس الدولة في عدم الخوض في استكمال إجراءات المناصب السيادية إلا بعد إعادة انتخاب رئيس لمجلس النواب وفق اتفاق جنيف”.

واستطرد “انتخابات 24 ديسمبر رهينة استكمال بنود اتفاق جنيف بالكامل وغير منقوص ولن نقبل الالتفاف على انتصارات أبنائنا في البنيان والبركان بترشيح المجرمين والقتلة لرئاسة ليبيا”.