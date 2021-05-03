نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 3 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 3 مايو 2021.

ووفقا للمخلص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد طقس معتدل على مناطق الساحل الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الساحل الشرقي بينما يبقى ساخن على مناطق الوسط والجنوب .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

• الرياح : شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على بعض مناطق الدواخل الى شرقية فجنوبية شرقية .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23 – 28) مْ على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى مصراتة ، ومابين (31 – 36) مْ على أغلب مناطق الدواخل و تتراوح مابين ( 40-42 ) مْ على مناطق مزده و القريات و ابونجيم ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على بعض مناطق الدواخل .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: قليل السحب .

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35 – 41) مْ وتصل على اجدابيا و جالو إلى (44) وتسجل انخفاض تدريجي يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: صافي إلى ظهور بعض السحب العالية.

• الرياح: جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43) مْ وتسجل انخفاض يوم الأربعاء على الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام .

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-42 )مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

وبحسب النشرة فإن غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:49)، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:16).

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