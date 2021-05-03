مدير قناة ليبيا الوطنية: “بعيو” يضع نفسه فوق القانون ولا يحترم السلطات السيادية

انتقد خالد غلام، مدير عام قناة ليبيا الوطنية، أداء محمد بعيو رئيس مؤسسة الإعلام، وقال إنه عدو للنجاح، ويضع نفسه فوق القانون، وفق وصفه.

وكتب غلام على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “إلى كل الأخوة الأعزاء أصدقائي في هذا الفضاء، وإلى كل من دعم واستبشر خيراً بتكليفي بإدارة قناة ليبيا الوطنية، ولاستجلاء حقيقة الموقف الذي وضعت فيه منذ صدور قرار تكليفي بتاريخ 14 يناير 2021 وإلى تاريخ كتابة هذه السطور. أنه بعد قبولي التكليف، وتوجهي لمقر عملي الجديد وكلي حماس وأمل بأن أكون في مستوى يليق بهذه المؤسسة الليبية العريقة، لإحداث نقلة نوعية متسلحاً بحماس وشغف الفريق بهذه القناة للنهوض بها اعتمادا على خبراتهم العملية الراقية مع ما تسودهم من روح الفريق في تأدية مهامهم المنوطة بهم”.

أضاف: “لقد فوجئت بمماطلة السيد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام لتسليمي رسميا مهام مدير عام قناة ليبيا الوطنية مما أحبط عزيمتي، وكان وقعه سلبيا على كامل الفريق، وليس هذا فحسب، بل أن السيد رئيس المؤسسة لم يدخر جهدا في اعاقة جهودنا ووضع العراقيل في طريقنا، والتدخل السلبي والمتكرر في مهامنا، وكأنه يضمر العداء لقناة الوطنية والعاملين بها، رغم علمه بما تمثله هذه القناة للشارع الليبي عموما ومتابعيها خصوصا من قيمة سامية، كما لم يتوقف تصرف واستباحة “رئيس المؤسسة” لحسابات القناة دون الرجوع إلينا، حتى المجمدة منها حتى بعد إيقافه عن العمل من ديوان المحاسبة بسبب وجود شُبه فساد، حسب المراسلات الرسمية للديوان”.

وواصل غلام: “كما قام رئيس المؤسسة بتغيير العديد من إدارات القناة دون الرجوع إلينا، واتهم بعض الموظفين بالقناة بالسرقة والفساد وهم المشهود عليهم بالنزاهة والتفاني في العمل أمثال المهندس خالد الديب والمهندس إحسان ميلود، وكما استغل”رئيس المؤسسة” صفته في المؤسسة، وأرسل رسائل تخصه في وسيلة الإعلام الرسمي للدولة الليبية، متجاوزاً المكان الطبيعي لمواجهة خصومه وهو القضاء، في تصرف لا يمكن أن يصدر من شخص مسؤول في دولة تحترم مؤسساتها السيادية”.

وأضاف غلام: “أمام هذه البيئة الطاردة وجدت نفسي مرغما على مواجهته في أكثر من مناسبة، إلا أن ردود فعله كانت تتمثل في الامعان في العدائية لهذه القناة، ووضع مزيد من المعوقات، وقد تعرضت لكثير من المضايقات والعراقيل والاستفزاز من “رئيس المؤسسة”، وأصبح مجال العمل بيئة طاردة سعى “رئيس المؤسسة” إلى تغذيتها بمعارك جانبية لا تخدم القناة ولا مؤسسة الإعلام التي مناط بها خدمة المواطن خاصة، في هذه الفترة الحرجة للأمة الليبية”.

وقال مدير قناة ليبيا الوطنية: “إن هذه التجربة المريرة التي عايشتها بالرغم من قصر وقتها، إلا أنها قربت لي معاناة مؤسساتنا وسبب فشلها من أفعال أمثال السيد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، والذي أقل ما يمكن أن يوصف به أنه عدو النجاح، والغريب أن نجاح هذه القناة هو نجاح له، ولكن للأسف الشديد أراه بأم عيني عدوا لنفسه. من واجبي كمدير عام للقناة الدفاع عن ممتلكات القناة والعاملين بها ودعمهم وتشجيعهم، وتطوير إمكانياتهم، وتلبية متطلباتهم، والوقوف في صفهم لنيل حقوقهم، حتى يقوموا بأداء واجباتهم المناطة بهم، بما يقدم الرسالة الإعلامية الصادقة المستنيرة خدمةً لليبيين جميعاً، ولن أسمح لكائن من كان، بأن يعتدي على كرامتهم، أو يهينهم، أو يحط من قدرهم ومكانتهم، إلا بما يخوله القانون، وحسب القوانين واللوائح التي تنظم ذلك، ولو فشلت في واجبي هذا، لن أبقى يوماً واحداً على رأس هذه المؤسسة الإعلامية العريقة”.

وتابع بقوله: “لقد وضعت كل العراقيل والصعوبات والقرارات التي يمارسها “رئيس المؤسسة” وكثير من الملاحظة أمام الجهات السيادية والرقابية في بلادنا حتى يكون لها القول الفصل، مدركاً سلفاً أن “رئيس المؤسسة” يضع نفسه فوق القانون، ولا يبدي أي احترام للسلطات السيادية في بلادنا، مستغلاً الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للمؤسسة الليبية للإعلام التي من مهامها دعم الإعلام الرسمي وتطويره ودعمه، وليس مكان لمعاركه الخاصة مع من يعتبرهم خصومه”.

واختتم قائلا: “إلى أن يحق الحق، وتعود المؤسسة الليبية لإعلام لممارسة دورها الحقيقي، دون شبهات أو معارك غير واجبة، ستبقى الحقيقة هي مسعانا، وخدمة بلادنا وأمتنا هي واجبنا الذي نتشرف ونفخر به” وفق تعبيره.