وزير خارجية إيطاليا يناقش «الملف الليبي» أمام «مجموعة السبع»

يشارك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم في اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع في لندن والذي يستمر حتى الأربعاء، حيث من المقرر أن يناقش الملف الليبي.

ويناقش وزراء خارجية إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، قضايا السياسة الدولية الرئيسية بما في ذلك أفغانستان والملف الإيراني ومكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي والساحل، فضلاً عن التطورات في أوكرانيا وبيلاروسيا وغرب البلقان.

ومن المقرر أن يتطرق دي مايو إلى الوضع في ليبيا، مؤكداً التزام إيطاليا بدعم استقرار البلاد، وفقاً لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية، للأنباء.

بالإضافة إلى ذلك، سيتطرق وزير الخارجية الإيطالي إلى الملف السوري، مؤكداً دعم روما لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.