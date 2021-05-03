الواحة للنفط: تواصل إمدادات الغاز إلى محطة السرير الغازية

أكدت شركة الواحة للنفط، تواصل أعمال ضخ الغاز بشكل مستقر من المرحلة الأولى (phase 1) بحقل الفارغ إلى محطة السرير وشركة الزويتينة حسب احتياجاتهم اليومية مع تواصل الجهود الحثيثة لإعادة المرحلة الثانية للإنتاج.

وثمن رئيس لجنة الإدارة دور مهندسي وفنيي ومشغلي حقلي جالو والفارغ نظرا لما قدموه من أداء مميز خلال فترة جائحة كوفيد 19 وحرصهم على القيام بأعمالهم، والذي كان له الأثر الكبير في استمرار أعمال هذا القطاع الحيوي على الرغم من شح الموارد وعدم تأثره بالظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبذل كل جهد ممكن لتطوير المرافق الخدمية والإنتاجية والنهوض به.