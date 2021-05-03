وزير العمل يتفقد الأحياء المدمرة في سرت

قام وزير العمل والتأهيل علي العابد، بجولة تفقدية في الأحياء المدمرة في سرت، خلال حرب تحرير المدينة من تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

واطلع الوزير خلال هذه الجولة التي رافقها فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، على المساكن المدمرة بحي الجيزة البحرية طريق الشط البحري وحي المنارة المدمر.

واستمع الوزير والوفد المرافق له خلال الجولة الى المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين أصحاب المساكن المدمرة المتضررة بسرت.

من جهته، أوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت لمراسل وكالة الأنباء الليبية، أن هذه المساكن المدمرة أصبحت عائقا كبيرة منذ عام 2016 وتحتاج إلى إمكانيات من مجلس الوزراء بتكليف شركات كبرى لإزالة ركام المباني المدمرة بسرت والتي تحتاج الى كشف وأجهزة الكشف عن الألغام والجثث الموجودة تحت ركام المباني.

وأشار عامر، إلى أن عدد كبير من أبناء سرت فقدوا في هذه الحرب، ولا يعرف مصيرهم حتى الان، مطالبا بالمساعدة في الإسراع بتكليف فريق خبراء للقيام بالكشف الإشعاعي في المناطق المدمرة بسرت.

وعبر وزير العمل عن أسفه من حجم الدمار الهائل في هذه الأحياء السكنية المدمرة، موضحا بأنه سينقل للحكومة ما شهده للإسراع في إنشاء صندوق إعادة الاعمار بسرت الذى تم الموافقة عليه الاجتماع الماضي.

كما قام وزير العمل والوفد المرافق له بجولة لمشروع تنفيذ مكتب العمل بسرت ومركز تدريب الموقوفان منذ عام 2011 والذي ينفذه جهاز تنفيذ وتطوير المراكز الإدارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية