صنع الله يُطلع كوبيتش على أبرز التحديات التي تواجه القطاع النفطي

ليبيا- التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله بالمبعوث الأممي يان كوبيتش، لمناقشة تأثير نقص الميزانيات وأوضاع العاملين في القطاع النفطي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد تناول اللقاء الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط، فيما أطلع صنع الله كوبيتش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون على جميع المستويات بسبب التعطل.

وشدد كوبيتش على ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع النفطي لضمان استمرار الإنتاج، مع التأكيد على أن البعثة الأممية لن تألوَ جهدا في سبيل دعم مؤسسة النفط في طرابلس وتعزيز الاستقرار في ليبيا، فيما ثمن صنع الله بيان البعثة السابق المؤكد على دور المؤسسة الفني لا السياسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية