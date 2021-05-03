الواحة للنفط: أعمال ضخ الغاز إلى محطة السرير مستمرة

أخبار ليبيا 24

قالت شركة الواحة للنفط، أنها تواصل أعمال ضخ الغاز بشكل مستقر من المرحلة الأولى بحقل الفارغ إلى محطة السرير وشركة الزويتينة حسب الاحتياجات اليومية مع تواصل الجهود الحثيثة لإعادة المرحلة الثانية للإنتاج.

وفي بيان للشركة ثمن رئيس لجنة الإدارة دور مهندسي وفنيي ومشغلي حقلي جالو والفارغ لما قدموه من أداء مميز خلال فترة جائحة كورونا وحرصهم على القيام بأعمالهم.

وأشار رئيس لجنة الإدارة أن ذلك كان له الأثر الكبير في استمرار أعمال هذا القطاع الحيوي على الرغم من شح الموارد وعدم تأثره بالظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبذل كل جهد ممكن لتطوير المرافق الخدمية والإنتاجية والنهوض به.