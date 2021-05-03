أوغلو في طرابلس لبحث هذه الملفات

يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إجراء مشاورات في العاصمة طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية نجلاء المنقوش، لبحث تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت مصادر إعلامية متطابقة، بأن زيارة وزير الخارجية التركي ستبحث عدداً من الملفات الثنائية بين الجانبين الليبي والتركي، خصوصاً ملف التواجد العسكري في مدن المنطقة الغربية، إضافة للتطرق إلى ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في البلاد.