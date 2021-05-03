«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة شمالية إلى شمالية شرقية، مساء اليوم الإثنين على الساحل من الخمس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستكون شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من الخليج إلى بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .

– الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على معظم الساحل، وشمالية غربية على ساحل سرت، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخمس و مصراتة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب.

– الرياح متغيرة الاتجاه صباح اليوم، وتتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي وشحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و25 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومترين.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل رأس لانوف وبنغازي.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا