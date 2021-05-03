“غرفة مصراتة” تبحث تعزيز التبادل التجاري مع تونس

ناقش رئيس لجنة الإدارة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة محمد الرعيض، رفقة سفير جمهورية تونس لدى ليبيا أسعد العجيلي، خطط تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما بحث الاجتماع الذي شارك يه عدد رجال الأعمال التونسيين ومسؤول الممثلية التجارية التونسية بطرابلس، أهم المشاكل التي تواجه التجار ورجال الأعمال في البلدين والعمل على تذليلها وتسهيل الإجراءات للطرفين.

من جهته أكد السفير على ضرورة التأسيس لشراكة جديدة وقوية بين ليبيا وتونس في الجانب التجاري والعمل على تعزيز الشركات الموجودة وفتح أفق التعاون وأول هذه الأمور هو التحضير للمعرض الليبي التونسي خلال الأشهر القريبة القادمة، داعيًا إلى زيادة تبادل الزيارات بين الغرف التجارية والوفود في البلدين عامة ومع غرفة التجارة مصراتة ومنتسبيها خاصة.

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