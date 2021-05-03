وفد من حكومة الوحدة الوطنية يسلم المستشار عقيلة صالح مسوّدة الميزانية المعدلة

ليبيا – زار وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة لتسليمه مسوّدة الميزانية المعدلة من قبل الحكومة.

وأشار بيان صحيف صادر عن مجلس النواب طالعته صحيفة المرصد إلى أن المسودة تم تعديلها وفقًا لملاحظات المجلس الذي ناقش رئيسه المستشار عقيلة صالح مع أعضاء الوفد تطورات الأوضاع في البلاد، وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية.

وتناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وسُبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

هذا وتألف الوفد من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير التخطيط فاخر بو فرنة، ووزير الداخلية العميد خالد التيجاني، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.

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