الإخوان يعلنون “إحياء وتجديد” جماعتهم استعدادًا للانتخابات

ليبيا- قررت جماعة الإخوان تحولها إلى جمعية تحمل اسم “الإحياء والتجديد” وفقًا لبيان صادر عن الجماعة تضمن خلاصة نتائج وقرارات مؤتمريها الـ10 والـ11.

وأشار بيان صادر عن الجماعة حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه إلى قرار التحول من “جماعة الإخوان” إلى جمعية “الإحياء والتجديد”، التي ستؤدي رسالتها في المجتمع الليبي من خلال عملها الدؤوب في شتى مجالات العمل وفقًا لما ورد في البيان.

وزعم البيان أن السبب وراء هذا التغيير هو تكثيف جهود الجماعة للتحضير للانتخابات المقبلة ومراعاة لمتغيرات الواقع التي تقتضي الحكمة وتفرض منطق العقل، مؤكدًا إن الجماعة تتعامل مع كل مرحلة بما تستحقها من مطالب الاجتهاد وواجبات التغيير.

وتطرق البيان إلى محاولات إقصاء الجماعة عن المجتمع الليبي وانتظام أعضائها في جولات من الحوار التي شملت ورش عمل وندوات ومؤتمرات، ليخلص إلى أن الانتقال إلى “الإحياء والتجديد” يأتي لضمان الفهم العميق للواقع والاستشراف البصير للمستقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية