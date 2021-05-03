ليبيا
وسائل إعلام: وزير دفاع تركيا ورئيس أركانه يصلان إلى العاصمة طرابلس.
متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |
03 May, 2021
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ليبيا
متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |
03 May, 2021
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لا مرحبا بهما ومن يستبقلهما الدبدوبة وزير الدفاع عن الاتراك ورئيس ركن طرابلس الحداد يتدخلان فبما لا يعنيهما فالمجلس الرئاسى برئاسة المنفى هو القائد الاعلى للجيش الوطنى والدبدوبة عميل تركى وجاسوس يتم طرده من المطارات المحررة والخالية من الاحتلال التركى !!!
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