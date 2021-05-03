ليبيا الان

وسائل إعلام: وزير دفاع تركيا ورئيس أركانه يصلان إلى العاصمة طرابلس.

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

وسائل إعلام: وزير دفاع تركيا ورئيس أركانه يصلان إلى العاصمة طرابلس.

متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |

03 May, 2021

رابط مختصر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا مرحبا بهما ومن يستبقلهما الدبدوبة وزير الدفاع عن الاتراك ورئيس ركن طرابلس الحداد يتدخلان فبما لا يعنيهما فالمجلس الرئاسى برئاسة المنفى هو القائد الاعلى للجيش الوطنى والدبدوبة عميل تركى وجاسوس يتم طرده من المطارات المحررة والخالية من الاحتلال التركى !!!

    رد