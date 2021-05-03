وزير الدفاع التركي يغادر أنقرة إلى طرابلس اليوم

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار و رئيس الأركان ياشار غولر يغادران أنقرة إلى طرابلس في زيارة لم تكن مدرجة على جدول الأعمال
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار و رئيس الأركان ياشار غولر يغادران أنقرة إلى طرابلس في زيارة لم تكن مدرجة على جدول الأعمال
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
لا مرحبا بالحمار اكار فارض ليبيا الطاهرة تلفظ المغول اصحاب الماضى السئ من المذابح فى كل مكان واشهرها الارمن التى اعترف بعا الامريكان مؤخرا وملف جرائم الحرب لاردوغان والسراج قبلته محكمة الجنايات الدولية .
والشرفاء لن يقابلوا هذا المجرم هذه المرة بعد رحيل عميلهم السراج فلن يقابلهم رئيس المجلس الرئاسى والقائد الاعلى للجيش بل سيقابلوا وزير الدفاع عن الاتراك الدبدوبة العميلة التى يتم طردها من المطارات المحررة والخالية من الاحتلال فى بنغتزى وسرت لانه جاسوس وعميل لتركيا ويحمل حفد وكراهية للجيش الوطنى لانه من خوان مصراته ويحاول ان يشعل الحرب الاهلية فى ليبيا مرة اخرى ولكن هذه المرة ستحرقه هو وخرفانه الى الابد ومن العار على اى مسئول ليبى ان يقبل باحتلال مطارات مصراته ومعتيقة والوطية من الاتراك ومن يفعل ذلك يادبدوبة فهو ديوث ويضحى بشرفه ان وجد اصلا ويكفى وزبرة خارية اردوغان ما سيسمعه من كلام المنقوش وزيرة خارجية ليبيا باسم الشعب الليبى كله اخرج ياشيطان اخرج ياردوغان فليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وليست ارثا لكم فجدها عمر المختار ضحى بحياته من اجل استقلاها واليوم يستغلها الاتراك بعد باعها لهم الخوان للاوطان ومكنوهم من نهب اموال الشعب بالمصرف المركزى الليبى .
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