وزير الدفاع التركي يغادر أنقرة إلى طرابلس اليوم

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار و رئيس الأركان ياشار غولر يغادران أنقرة إلى طرابلس في زيارة لم تكن مدرجة على جدول الأعمال

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