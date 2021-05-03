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وفد تركي يضم وزيري الدفاع والخارجية يزور العاصمة الليبية طرابلس

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

يزور وفد تركي رفيع المستوى، يضم وزيري الدفاع والخارجية، اليوم الاثنين 3 مايو/أيار، العاصمة الليبية طرابلس لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

أنطاكيا – سبوتنيك. ونشرت وزارة الدفاع التركية بيانا أكدت فيه أن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة أركان الجيش يشار غولر يتوجهان اليوم إلى طرابلس.

ويأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، سوف يزور طرابلس، اليوم، ومعه رئيس المخابرات هاكان فيدان.

وكشف بيان الخارجية أن الوفد التركي سيناقش خلال الزيارة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد قال في تصريحات سابقة إن الجيش التركي مستمر في حماية مصالحه في الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، تصريحات أدلى بها أكار خلال اجتماعه مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ماضية في حماية حقوقها ومصالحها في داخل البلاد وخارجها في العديد من المناطق الجغرافية مثل سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​ومناطق أخرى.

واعتبر أكار أن الجيش التركي يقدم “تضحية كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليق

  • لا مرحبا باكار الحمار فوزيرة الخارجية نجلاء تقول لكم يااغبياء ليس امامكم الا الجلاء ومن يلعفوا احذيتكم من الجهلاء يتم طردهم من المطارات المحررة فاادبدوبة عيلكم فى ليبيا تم طرده من مطارى سرت وبنغازى فالامور العسكرية من اختصاص المجلس الرئاسى بقيادة المنفى وهو لايقابل انجاس مثلك فقط الخونة وهم قلةىمن حثالة المجتمع يلعقون احذيتكم ظنا ن اردوغات سيحمبهم ولينظروا الى خوان مصر كيف بلعهم وترك مرشدهم العام وكبار الخرفان الغبية فى السجون مدى الحياة ويتفاوض الان على تسليم ما تبقى عنده من خرفان ليسلمهن للسيسى يذبحهم بمعرفته وغدا نفس مصير خوان ليبيا فهم اصعف بكثير من خوان مصر الاكثر تعلما وامكانيات بينما خرفان ليبيا اشد غباء

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