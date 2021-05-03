وفد تركي يضم وزيري الدفاع والخارجية يزور العاصمة الليبية طرابلس

يزور وفد تركي رفيع المستوى، يضم وزيري الدفاع والخارجية، اليوم الاثنين 3 مايو/أيار، العاصمة الليبية طرابلس لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

أنطاكيا – سبوتنيك. ونشرت وزارة الدفاع التركية بيانا أكدت فيه أن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة أركان الجيش يشار غولر يتوجهان اليوم إلى طرابلس.

ويأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، سوف يزور طرابلس، اليوم، ومعه رئيس المخابرات هاكان فيدان.

وكشف بيان الخارجية أن الوفد التركي سيناقش خلال الزيارة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد قال في تصريحات سابقة إن الجيش التركي مستمر في حماية مصالحه في الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، تصريحات أدلى بها أكار خلال اجتماعه مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ماضية في حماية حقوقها ومصالحها في داخل البلاد وخارجها في العديد من المناطق الجغرافية مثل سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​ومناطق أخرى.

واعتبر أكار أن الجيش التركي يقدم “تضحية كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي”.