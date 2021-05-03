«نوفا»: الفرقاطة «ألبينو» تدخلت لمساعدة قوارب صيد إيطالية في المياه «شديدة الخطورة» لبرقة

أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن البحرية الإيطالية، تدخلت لتقديم أي مساعدة لمجموعة من 7 قوارب صيد إيطالية تعمل في المياه «شديدة الخطورة» لبرقة في ليبيا.

وقالت البحرية الإيطالية، في بيان صحفي: “إن الفرقاطة ألبينو التابعة لها تدخلت فجر اليوم لتقديم أي مساعدة لمجموعة مكونة من سبعة قوارب صيد إيطالية تعمل في أنشطة الصيد في المياه «شديدة الخطورة» لبرقة شرقي ليبيا”، وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضاف البيان “خفضت العسكرية الإيطالية المشاركة في عملية البحر الآمن المسافات مع قوارب الصيد وأطلقت المروحية على متنها وزورقها في البحر بعد تلقي اتصال لاسلكي من أسطول الصيد”.

وأضاف “زورق مطاطي من ساحل برقة كان يتجه نحوهم بسرعة عالية، وكانت قوارب الصيد كانت داخل المنطقة التي حددتها لجنة التنسيق المشتركة بين الوزارات لسلامة النقل والبنية التحتية عالية الخطورة”.

وأشارت البحرية الإيطالية إلى أن القوارب السبعة في أمان وتتجه صوب الشمال في وسط البحر الأبيض المتوسط.