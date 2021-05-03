وفد عسكري تركي برئاسة وزير الدفاع يصل طرابلس

وصل وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ورئيس الأركان العامة التركي يشار جولر، ورئيس الاستخبارات، إلى العاصمة طرابلس.

و استقبلهم رئيس الأركان المعين من فائز السراج “محمد الحداد” و آمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، المعينين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وصل طرابلس اليوم.

أضافت الخارجية التركية: “الوفد سيناقش مع الجانب الليبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية” على حد قولها.