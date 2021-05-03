«الحرس البلدي» ينعي موظفه الذي قتل وأسرته في كاباو

نعى جهاز الحرس البلدي موظفه في فرع كاباو فاضل عمرو عاشور الذي قتل وزوجته وطفليه رميا بالرصاص.

ووقعت الجريمة خلال تناول الأسرة وجبة الإفطار، الخميس الماضي، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتوجه الجهاز بالتعازي والمواساة إلى عائلة عمرو عاشور، سائلا الله أن يتغمد الفقيد وأسرته برحمته.

وكشفت تحقيقات قسم البحث الجنائي طرابلس، عن أن شقيقي المتوفى هما الذين ارتكبا الجريمة؛ على خلفية مشاكل مالية «ربما ناتجة عن ميراث»، وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما بعدما هربا من كاباو إلى العاصمة.

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