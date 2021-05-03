رئيس تسييري بنغازي يناقش مع «الشكري» إجراءات فتح 3 مراكز شرطة جديدة

التقى اليوم الاثنين، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري مع مدير أمن بنغازي ونيس الشكري.

وقال بيان صادر عن بلدية بنغازي: “تم خلال اللقاء مُناقشة عدد من المواضيع منها الإجراءات المُتعلقة بفتح ثلاثة مراكز شرطة جديدة في كل من مناطق حي السلام والهواري وبودريسه وتنسيق البلدية مع قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن بنغازي بشأن صيانة الإشارات المُرورية”.

وأضاف البيان “تم بحث تكثيف تواجد أفراد قسم المرور والأمن في المُفترقات للتخفيف من الازدحام في حركة سير المركبات داخل المدينة”.