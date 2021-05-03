مفوضية الانتخابات تبحث التعاون مع الكشافة والمرشدات

عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعا مع ممثلي قطاع خدمة وتنمية المجتمع بالحركة العامة للكشافة والمرشدات، لبحث آليات التعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات خلال الاستحقاق المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

واستعرض الاجتماع، الذي انعقد بمقر المفوضية، ملف التعاون مع حركة الكشافة والمرشدات في مجال التوعية وحث المواطنين على المشاركة في التسجيل والاقتراع.

كما ناقش الاجتماع إطلاق برامج التوعوية الموجهة إلى فئات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكافة المكونات الثقافية، ووضع آليات للتنفيذ تنطلق مع انطلاق العملية الانتخابية المرتقبة.