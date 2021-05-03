ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 May, 2021

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات آليات التعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات خلال الاستحقاق المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده عضوا مجلس المفوضية: السيدة رباب حلب والسيد أبوبكر مردة، اليوم الاثنين 3 مايو 2021، مع ممثلي قطاع خدمة وتنمية المجتمع بالحركة العامة للكشافة والمرشدات، بحضور مدير إدارة التوعية السيد الهادي القرقوطي، ورئيس قسم التدريب السيد عبدالباسط النفاثي، ومسؤول وحدة دعم المرأة السيدة سوزان حمي.

استعرض الاجتماع، الذي انعقد بمقر المفوضية، ملف التعاون مع حركة الكشافة والمرشدات في مجال التوعية وحث المواطنين على المشاركة في التسجيل والاقتراع .

كما ناقش الاجتماع إطلاق برامج التوعوية الموجهة إلى فئات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكافة المكونات الثقافية، ووضع آليات للتنفيذ تنطلق مع انطلاق العملية الانتخابية المرتقبة.